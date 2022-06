OL : Daniel Riolo s'en prend au « fantasme identitaire » des Lyonnais

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après une saison décevante, l’OL veut revenir aux sources et a d’ores et déjà conclu le retour d’Alexandre Lacazette, lequel sera officiel jeudi.

Une saison de crise, et Jean-Michel Aulas a acté le retour aux sources pour espérer un regain de l’Olympique Lyonnais à compter de cet été. Le patron de l’OL veut s’appuyer sur un maximum de joueurs formés au club ou attachés aux valeurs lyonnaises. C’est ainsi que le club rhodanien a déjà bouclé le retour d’Alexandre Lacazette, laissé libre par Arsenal et qui va signer jeudi en faveur de son club formateur. Une nouvelle très bien accueillie par les supporters de l’Olympique Lyonnais, lesquels se réjouissent du retour de leur ancien buteur. Historiquement, le public rhodanien est en général très attaché à ce que les jeunes joueurs formés à l’OL jouent avec l’équipe première. Ce qui est d’ailleurs assez surprenant quand on sait qu’au niveau international, aucun joueur formé à Lyon n’a eu une stature internationale hormis Karim Benzema. C’est tout du moins l’avis tranché exprimé par Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

Daniel Riolo ne comprend pas les supporters de l'OL

« Les Lyonnais ne veulent jouer qu’avec des Lyonnais. Dans leur histoire, cette stratégie ne les a mené nulle part mais ils sont obsédés par ça. Il n’y a pas plus identitaire qu’un Lyonnais, ils ne veulent que leur petite bande. Dans les années 2000, quand Lyon marchait très fort, il n’y avait pas de Lyonnais hormis Benzema, mais maintenant ils ne veulent que des gamins de Lyon. Je ne sais pas où ça va les mener mais c’est ce qu’ils veulent. Il n’y a aucun joueur lyonnais de stature internationale à part Benzema. Donc j’aimerais comprendre sur quoi se base ce fantasme. Il n’y a pas de Lyonnais à part Benzema qui a acquis de stature internationale car pour moi Lacazette, Umtiti, Tolisso, ce ne sont pas des statures internationales » a lancé Daniel Riolo, dont l’avis ne manquera pas de faire réagir certains supporters de l’OL, qui ne manqueront tout de même pas de lui rappeler que Tolisso et Umtiti ont été sacrés champions du monde en participant activement au Mondial en Russie.