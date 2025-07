OL ‍: Daniel Riolo compte sur la DNCG

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Ce mercredi 9 juillet 2025, l’Olympique Lyonnais joue sa survie devant la DNCG. Le club rhodanien passe en appel en fin de matinée, la décision sera rendue dans la soirée. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a évoqué le passage du club.

C’est tout un club et une ville qui retiennent leur souffle ce mercredi. Après avoir été relégué administrativement en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais passe en appel devant la DNCG. L’objectif du club rhodanien est d’amener les garanties demandées par le gendarme du football français pour pouvoir poursuivre leur aventure en Ligue 1 la saison prochaine. Pour cela Michele Kang va devoir remettre 100 millions d’euros au pot et amener une garantie de 100 millions d’euros supplémentaire. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo s’est exprimé sur l’avenir de l’OL avant son passage devant la DNCG.

L’OL peut-il être sauvé ?

💰 "L'argent, ils l'ont. La question est : à quel niveau vont-ils vouloir sauver le club ?"



Les avis de l'After avant le passage en appel de l'OL devant la DNCG #RMCLive pic.twitter.com/JTuXfsy6lJ — After Foot RMC (@AfterRMC) July 8, 2025

Pour le journaliste, les différents actionnaires de l’OL ont les fonds. Reste à savoir si l'envie de les mettre prendra le pas. « La problématique, elle est simple. C’est est-ce qu’ils mettent l’oseille ou est-ce qu'ils estiment que mettre l’oseille leur fait perdre plus d'argent que s’ils ne le mettent pas, récupèrent leurs billes et abandonnent le club. Ce sont eux qui ont la solution, l’oseille, ils l’ont, est-ce qu’ils vont vouloir le mettre. C’est du business », explique-t-il avant de poursuivre. À mes yeux, c’est quand même une limite de la DNCG. Tu ne peux pas arriver en disant, on va vendre tel joueur, tel joueur, tel joueur, mais un minimum. Tu as quelques joueurs qui ont une vraie valeur dans cette équipe et que tu sais que tu vas pouvoir vendre, » conclut-il. En cas de rejet de l’appel de la DNCG, le septuple champion de France pourra encore saisir le CNOSF de la FFF comme l’avait fait Bordeaux en 2022.