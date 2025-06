OL ‍: Daniel Congré n'a pas essayé de se suicider

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Interrogé par L’Equipe, Daniel Congré a nié les rumeurs selon lesquelles il a tenté de se suicider. Le coordinateur sportif de l’OL a mis les choses au clair, faisant savoir qu’il avait été victime d’un accident.

Retrouvé inconscient à son domicile après avoir été grièvement blessé au couteau au niveau du coeur, Daniel Congré a fait couler des sueurs froides à ses proches et au monde du football en général. La situation est devenue encore plus choquante lorsque la presse a relayé l’information selon laquelle le coordinateur sportif de l’Olympique Lyonnais aurait tenté de mettre fin à ses jours a circulé. Au-delà des simples rumeurs qu’il faut toujours prendre avec des pincettes dans ce genre d’affaire, le parquet de Montpellier a alimenté cette thèse, affirmant qu’il s’agissait bien d’une tentative de suicide.

OL : Daniel Congré a tenté de se suicider https://t.co/mmilYNKu6P — Foot01.com (@Foot01_com) June 10, 2025

Une version démentie par l’ex-défenseur de Toulouse et du MHSC à L’Equipe. « Merci à tous pour vos chaleureux messages de ces derniers jours. Aujourd’hui, je veux vous rassurer, et rétablir les faits de manière ferme et précise, afin de couper court à un certain nombre de fausses rumeurs. J’ai été victime d’un accident domestique, survenu alors que j’étais en famille. Cela aurait pu être plus sérieux, mais c’est heureusement sans conséquence » a affirmé Daniel Congré, rassurant, avant de poursuivre.

Daniel Congré rétablit la vérité

« Je n’imaginais pas que cet événement prenne ces proportions. Sur le plan de ma santé, d’abord. Sur le plan médiatique, ensuite. Cet épisode ne sera bientôt plus qu’un lointain et mauvais souvenir pour mes proches et moi-même » a conclu l’ancien défenseur de 40 ans. On ignore pour le moment si Daniel Congé, une fois rétabli, souhaitera poursuivre dans son rôle de coordinateur sportif de l’Olympique Lyonnais ou s’il préfèrera prendre du recul afin de se reposer en famille après un évènement, tentative de suicide ou pas, qui restera traumatisant un long moment pour lui et ses proches.