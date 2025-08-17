OL ‍: Danger à Lyon, Walid Acherchour sonne l'alerte

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a débuté la saison par une belle victoire à Lens samedi (0-1) mais pour Walid Acherchour, des renforts sont encore indispensables d’ici à la fin du mercato afin de permettre à Lyon de nourrir de belles ambitions.

Très attendu après son été plus que mouvementé, l’Olympique Lyonnais a répondu présent samedi après-midi sur la pelouse de Lens. Dans un match ouvert et très agréable à suivre, l’équipe de Paulo Fonseca a pris le meilleur sur les Sang et Or grâce à un but de Mikautadze pour l’emporter 0-1. Un succès heureux selon Walid Acherchour, qui a estimé sur les ondes de RMC que le match nul aurait été mérité pour Lens. Surtout, le consultant a fait savoir que selon lui, l’OL devait continuer à se renforcer d’ici à la fin du mercato. Certains postes ont été ciblés par l’ancien analyste de DAZN, notamment celui de milieu offensif droit. Repositionné dans ce rôle, Ainsley Maitland-Niles n’a pas convaincu Walid Acherchour, déçu de son rendement et pas emballé par son association avec Saël Kumbedi.

Plus globalement, la défense de l’OL reste très friable aux yeux de Walid Acherchour, qui espère que Matthieu Louis-Jean a encore une ou deux recrues sous son chapeau d’ici au 31 août pour offrir plus de solutions à Paulo Fonseca. « Le premier quart d’heure de l'OL m’a vraiment plu. Quand ils commencent le match, ils sont supérieurs à Lens. Plus le match a avancé, plus ils ont été en difficulté. Maitland-Niles dans son rôle d’ailier ne me plaît pas du tout. Il va falloir recruter à ce poste pour le faire reculer ou pour faire jouer Kumbedi mais l’association des deux façon Réveillère - Debuchy 2012, ça ne plait pas du tout. En plus, le problème de Maitland-Niles c’est que c’est rouge ou noir » a d'abord livré le consultant de RMC avant de poursuivre.

Walid Acherchour réclame encore des recrues

« Il est capable de faire de très belles choses mais aussi parfois d’être déconnecté complet et de tuer son équipe. J’ai trouvé Malick Fofana brouillon en début de rencontre. Il est sur le but mais il a eu beaucoup de spots qu’il aurait pu mieux gérer, notamment une occasion en deuxième mi-temps. Mikautadze peut encore avoir une marge de progression. Défensivement, il y a eu pas mal de vagues lensoises qui ne sont pas rassurantes pour l’OL. Le retour de Tagliafico va faire beaucoup de bien, mais le bateau lyonnais a quand même tangué. Un nul aurait été mérité pour moi » a analysé Walid Acherchour, qui salue la première prestation lyonnaise de la saison mais qui estime que l’effectif rhodanien doit encore être renforcé, sans quoi Lyon aura du mal à atteindre ses objectifs européens à ses yeux.