OL ‍: Crise ou pas, les Bad Gones affichent complet ‍!

Par Claude Dautel

Les supporters lyonnais attendent avec impatience et angoisse ce qu'il va advenir de leur club dans les prochaines semaines. Mais en attendant, les Bad Gones 1987 ont déjà annoncé qu'ils avaient fait le plein d'adhérents pour la saison prochaine.

Lors des derniers matchs au Groupama Stadium, les Bad Gones ont fait passer des messages directs à John Textor, preuve que le principal groupe de supporters de l'Olympique Lyonnais n'était pas décidé à tout laisser faire au propriétaire du club. Après l'ultime match de la saison 2024-2025, les fans de l'OL attendent de savoir ce que Textor va faire devant la DNCG afin d'éviter une éventuelle rétrogradation du club. Mais même si les événements des prochaines semaines n'incitent pas à un optimisme démesuré, l'engouement pour les Bad Gones ne décroit pas. Pour preuve, ce lundi, l'association a indiqué qu'elle mettait un terme à sa campagne d'adhésion, car elle ne pouvait pas accueillir plus de supporters au sein du groupe dans la perspective de la saison 2025-2026.

Les Bad Gones ont du succès

« Encore une année où nous sommes contraints de refuser bon nombre de gones souhaitant nous rejoindre. Nous en sommes désolés, mais notre nombre d'adhérents est plafonné et non extensible. Nous espérons que cet engouement est stimulé par l'envie de rejoindre une association qui défend depuis bientôt 40 ans des valeurs qui nous sont chères et non pour une simple question économique. Celles d'un football populaire, avec une vision des tribunes et une mentalité qui nous sont propres, solidement ancrées dans notre ville. Pour la saison qui arrive, nous aurons besoin, plus que jamais, de serrer les rangs. Cela nécessitera une solidarité sans faille de la part du peuple du Virage Nord, afin de défendre les intérêts de l'OL et du Virage. Bienvenue aux nouveaux adhérents, et surtout n'oubliez jamais notre devise : COMBATTRE ET VAINCRE », indiquent les Bad Gones 1987.