OL : Courbis détruit Lopes et sauve un Lyonnais

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, Lyon a coulé à domicile contre Rennes mais Rolland Courbis a tenu à sauver un joueur après ce naufrage.

Interrogé au sujet de la déroute de l’Olympique Lyonnais face au Stade Rennais sur l’antenne de RMC, Rolland Courbis n’a pas mis tous les joueurs de Peter Bosz dans le même sac. Invité à donner son « taulier » et son « boulet » de l’OL, l’ancien entraîneur de Marseille et de Montpellier a cité les noms de Moussa Dembélé et d’Anthony Lopes. Buteur sur penalty en fin de match, l’attaquant tricolore a surnagé dans cette équipe lyonnaise selon le consultant de l’After Foot. En revanche, Rolland Courbis a été particulièrement critique à l’égard d’Anthony Lopes, auteur de plusieurs approximations et notamment sur le troisième but rennais inscrit par Lovro Majer.

Lopes très bon contre Porto, médiocre face à Rennes

7⃣ 𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭𝐬 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚̀ 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 ⛔



⭐ Notre gardien Anthony Lopes est nommé pour être le Player of The Week de ces huitièmes de finale aller d'@EuropaLeague ! 🙌#UEL



Vous avez jusqu'à 15h pour voter en faveur de notre Lyonnais 👉 https://t.co/EbaDaALaOK pic.twitter.com/JZ2x4H1Vtb — Olympique Lyonnais (@OL) March 11, 2022

« Dembélé n’a pas été trop mal, c’est le seul taulier de l’OL contre Rennes. Le reste des joueurs, c’est inexplicable. Ce niveau-là quatre jours après le match à Porto… J’attache toujours de l’importance aux équipes qui ont joué trois ou quatre jours avant mais c’était le cas aussi de Rennes. C’est tout simplement inexplicable et ce n’est pas dans ce match-là que je changerais d’avis sur l’importance d’un poste dans le football, il s’agit du poste de gardien de but. Lopes faisait un très bon parcours mais là sincèrement, je ne sais pas ce qu’il s’est passé… Je ne dis pas que c’est le responsable mais c’est l’un des responsables de cette déroute. Vu l’importance du poste, c’est mon « boulet » du match entre l’OL et Rennes » a analysé Rolland Courbis, particulièrement critique à l’égard d’Anthony Lopes après le match très difficile du gardien de but portugais sur la pelouse du Groupama Stadium face au Stade Rennais. Un match à oublier pour le dernier rempart de l’OL dans l’optique du match crucial contre le FC Porto en Europa League.