OL : Coupet, Juninho, Lyon a de l'inspiration pour sortir le Barça

Questionné sur le choc de Ligue des Champions entre l’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone, Anthony Lopes s'est montré confiant.

Cette saison, Jean-Michel Aulas voulait absolument retrouver les huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles, pour montrer que son OL est un club qui compte en Europe. Après une phase de groupes réussie, avec zéro défaite au compteur et un exploit à Manchester City en prime, Lyon va donc retrouver le gratin continental en 2019. Un honneur pour la formation rhodanienne, qui a, en plus de cela, été gâtée (ou pas) lors du tirage au sort. Puisque l'effectif de Bruno Genesio devra faire face au grand Barça de Messi le 19 février au Groupama Stadium puis le 13 mars au Camp Nou. Un grand rendez-vous qui ne fait pas peur à Anthony Lopes, récemment élu joueur de l’année 2018 à Lyon.

« C’est un match fantastique à jouer. On va être vu par le monde entier. Et pourquoi pas créer l’exploit. On sait qu’on en est capables. Je me rappelle du but de Juninho contre le Barça à Gerland ou encore du double arrêt de Grégory Coupet au Camp Nou. Ce sera aussi l’occasion de retrouver Sam Umtiti. Cela va être un moment particulier », a lancé, sur le site de son club, le gardien lyonnais, qui estime donc que son équipe n'est plus à un exploit près en Ligue des Champions, même sans Nabil Fekir, suspendu pour le match aller contre Barcelone.