OL : Coup dur d’entrée pour Yassin Fékir à Séville

Dans : OL, Mercato, Liga.

Elément assez original du transfert de Nabil Fékir, le capitaine lyonnais a obtenu la signature de son frère au Bétis Séville dans le package de son arrivée. Malgré une année de contrat restante, le club rhodanien ne s’y est pas opposé, laissant le jeune milieu de terrain partir libre, contre un simple intéressement en cas de revente à hauteur de 50 %. Comme prévu, Yassin Fékir s’est engagé avec le club andalou, mais pas pour intégrer l’effectif professionnel.

Il devait être prêté dans la foulée à Cadix, histoire de s’aguerrir à un niveau plus que correct, puisque le club voisin évolue en D2 espagnole. Mais ce prêt est tombé à l’eau, et le Bétis a ainsi annoncé que Yassin Fékir disputerait la saison avec la réserve du club. Cette dernière n’évolue pas en D3, comme la plupart des réserves des clubs professionnels en Espagne, mais en-dessous, dans la quatrième division locale. Une sacrée descente de niveau pour Yassin Fékir, qui a déjà connu la Ligue 1 en fin de saison dernière, et espérait se frotter à l’anti-chambre de la Liga cette saison. Il devrait faire ses preuves dans la réserve du club sévillan pour cette saison.