OL : Coup de tonnerre, Reynald Pedros quitte Lyon !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A l'heure où le football féminin explose auprès du grand public, c'est un coup de tonnerre qui résonne du côté de l'Olympique Lyonnais. En effet, Reynald Pedros, entraîneur de l'OL depuis 2017, ne sera plus sur le banc du club rhodanien à la reprise de la saison. Le technicien français reste sur une saison parfaite puisque sous ses ordres les filles de l'OL ont tout gagné en France et en Europe. Une décision dévoilée ce jeudi après-midi par le club de Jean-Michel Aulas.

« L’Olympique Lyonnais et Reynald Pedros informent avoir mis un terme à leur collaboration d’un commun accord après deux saisons très accomplies marquées par 5 trophées : 2 titres de Champion de France, 1 Coupe de France et 2 Women’s Champions League. Le club et son entraîneur ont estimé qu’il était nécessaire de modifier l’organisation technique pour impulser une nouvelle dynamique et pour que des méthodes et une approche différentes permettent à l’équipe féminine de se régénérer et de continuer à progresser. L’Olympique Lyonnais et son Président Jean-Michel Aulas remercient Reynald Pedros pour son investissement et la qualité de son travail tout au long de ces deux saisons de pleine collaboration qui ont permis au club, à son équipe féminine et aux joueuses de remporter 5 nouveaux trophées. Jean-Michel Aulas souhaite une grande réussite à Reynald Pedros pour la suite de sa carrière et il gardera un excellent souvenir de leur collaboration, empreinte d’une grande franchise et marquée notamment par ce triplé en une année 2019 qui doit permettre au football féminin français d’accélérer encore son développement avec cette Coupe du Monde dont les ½ finale et la finale auront lieu au Groupama Stadium », précise dans un communiqué l'Olympique Lyonnais, désormais en quête d'un nouvel entraîneur.