OL ‍: Coup de froid sur ce transfert à 5 ME

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais a trouvé plusieurs portes de sortie pour Duje Caleta-Car, mais le dernier coup de collier pour une vente a du mal à venir. Sunderland n'est plus si chaud.

C’est la semaine prochaine que l’Olympique Lyonnais se présentera devant la DNCG. La vente de Rayan Cherki a fait beaucoup de bien aux finances, et d’autres joueurs pourraient quitter l’OL dans les prochaines semaines afin de faire entrer de l’argent frais dans les caisses. Si des joueurs comme Malick Fofana et Lucas Perri sont logiquement courtisés, des remplaçants ont le feu vert pour partir. C’est le cas de Duje Caleta-Car, qui n’a pas réussi à convaincre Paulo Fonseca d’en faire un titulaire la saison dernière. Le défenseur central a des touches en Turquie, mais pour des prix réduits à moins de 5 millions d’euros. Seul Sunderland, promu en Premier League au printemps, étant partant pour mettre le prix demandé par l’OL.

Caleta-Car titulaire en PL, il y a un hic

Mais selon la presse anglaise, les retours de Régis Le Bris, le manager des Black Cats, ne seraient pas si dithyrambiques que cela au sujet du Croate, qui n’a pas beaucoup pu se mettre en évidence la saison passée. S’il connait déjà la Premier League pour avoir évolué à Southampton, Caleta-Car n’a pas vraiment donné des garanties alors que Sunderland se cherche un titulaire en défense centrale, et non pas un remplaçant pour la saison prochaine. Une belle offre qui pourrait tomber à l’eau, même si le projet de le faire venir n’est pas abandonné. Mais le Croate n’est plus forcément le plan A de Sunderland, ce qui maintient l’avenir de l’ancien marseillais en suspense pour cet été.