OL : Coup de clim dans le dossier Malacia !

Par Hadrien Rivayrand

L'OL cherche à se renforcer au poste de latéral gauche après le départ d'Emerson. Les Gones sont très intéressés par la possibilité de recruter Tyrell Malacia en provenance du Feyenoord.

A l'instar du PSG, l'OL veut entamer une petite révolution au sein de son effectif cet été. La direction rhodanienne multiplie les postes pour se renforcer dans tous les secteurs de jeu. L'un des chantiers prioritaires est le poste de latéral gauche. Emerson est reparti du côté de Chelsea et Henrique ne donne pas satisfaction. L'OL veut donc s'attacher les services d'un joueur régulier au plus haut niveau mais également avec une belle marge de progression. Selon les informations du quotidien Het Algemeen Dagblad, l'OL a augmenté son offre initialement de 10 millions d'euros pour s'offrir Malacia. Mais Feyenoord n'est toujours pas convaincu. Et alors que le latéral gauche de 22 ans était longtemps promis à Lyon, il devrait plutôt s'engager en Premier League du côté de Manchester United.

L'OL devancé par Manchester United pour Malacia

C'est du moins ce que nous apprend le site batave FR12, spécialisé sur l'actualité du Feyenoord et qui relaye une information du Daily Mail. Comme dit par le média néerlandais, Malacia sera recruté par Manchester United une fois que les Red Devils auront sécurisé la venue de son compatriote Frenkie de Jong. Bonne nouvelle cependant pour l'OL, le fait que les négociations avec le joueur du Barça seront longues. De quoi permettre aux Gones de revaloriser leur offre, surtout que Feyenoord est dans l'obligation de vendre vite. Estimé à 17 millions d'euros, Malacia ne sera pas bradé et son club devrait même en profiter pour faire monter les enchères. Auteur de 50 matchs la saison passée avec le Feyenoord, le latéral international néerlandais est l'un des plus grands espoirs du football de son pays. Comme dit récemment par Jean-Michel Aulas, l'OL est prêt à faire certaines folies cet été lors du mercato. Malacia pourrait être l'une d'elles, même si les arguments de Manchester United ont de quoi séduire davantage.