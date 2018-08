OL : Cornet vendu pour 20ME ? Un agent lâche ses vérités

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Depuis 24 heures des rumeurs circulent sur le possible départ de Maxwel Cornet de l'Olympique Lyonnais, avec comme point de chute possible la Bundesliga, et plus précisément Wolsfburg. Interrogé sur ce dossier, Samir Khiat, agent de joueurs et notamment de Jonathan Bamba, avoue que si l'OL trouve un club qui mettra 20ME sur Cornet, avec en bonus 30% sur la revente, alors une fois de plus Jean-Michel Aulas aura prouvé ses talents de vendeur.

« Une offre de 20ME pour Cornet ? J’y crois. On disait que les 15ME de Valence pour Mouctar Diakhaby c’était du pipeau, et aujourd’hui Diakhaby a signé à Valence. Si l’Olympique Lyonnais arrive à vendre Maxwel Cornet pour 20ME plus 30% à la revente, alors l’OL aura très très bien vendu son joueur. Wolfsburg a essayé avec Jonathan Bamba, ça ne s’est pas fait. Aller là-bas, ça serait aussi une bonne idée pour Maxwel Cornet avec son profil, car en Bundesliga il y a des espaces et ça colle avec son jeu. En plus, à Lyon, avec la concurrence de Bertrand Traoré il n’aura pas beaucoup de temps de jeu », a expliqué, sur la chaîne L'Equipe, Samir Khiat, qui pense donc que le deal est susceptible de se faire et qu'il sera gagnant-gagnant pour l'OL et Maxwel Cornet.