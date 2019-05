OL : Cornet envoie l'addition à Lyon, le mercato commence

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Après un très beau sprint final, l’Olympique Lyonnais a validé sa place sur le podium en Ligue 1 tout en confirmant son retour en Ligue des Champions.

Mais sans Maxwel Cornet, la fin de saison n’aurait pas été la même. Irrégulier pendant de longs mois, entre ses grandes prestations face à Man City en C1 et ses mauvaises performances en L1, l’international ivoirien a réussi à trouver une belle carburation depuis la fin avril. Auteur de six buts et de trois passes décisives lors des cinq derniers matchs de championnat, le joueur de 22 ans a clairement été l’élément clé de Bruno Genesio dans la dernière ligne droite. Sauf que ce retour en grâce ne devrait pas suffire pour qu’il reste à Lyon la saison prochaine. Pisté par des clubs étrangers en vue du prochain mercato, Cornet a effectivement la tête ailleurs.

« Une prolongation après la bonne fin de saison ? Ça fait plaisir à entendre. Un regret ? Que les discussions ne soient pas allées au bout avec le président Jean-Michel Aulas. Les critiques des supporters ? C’est quelque chose qui m’a fait grandir. Rester à Lyon ? C’était important. En janvier, je voulais rester à Lyon. Je voulais prolonger avec l’OL, mais les discussions n’ont pas abouti. Le nouveau staff ? On ne sait pas grand-chose pour le moment. On verra après la CAN. La Premier League ? C’est un championnat que j’affectionne particulièrement, donc pourquoi pas », a balancé, sur beIN Sports, le joueur sous contrat avec l’OL jusqu’en 2021, désormais à la recherche d’une place de titulaire dans un club européen. Mais tout reste encore possible pour Cornet, surtout si le duo Juninho - Sylvinho fait le forcing pour le prolonger durant l’été.