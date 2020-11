OL : Cornet applaudit le mercato « de très haut niveau » de Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais tentera de remporter une quatrième victoire consécutive dimanche dans le derby contre l'AS Saint-Etienne. Maxwel Cornet voit dans cette série le résultat d'un mercato de gala.

Brillamment reconverti dans un rôle plus défensif par Rudi Garcia, et titulaire depuis le début de la saison, Maxwel Cornet est devenu un cadre de l’Olympique Lyonnais, alors même que son départ était évoqué à quasiment chaque mercato. Même s’il n’est pas un pur produit du centre de formation de l’OL, l’international ivoirien est présent à Lyon depuis suffisamment longtemps pour savoir l’importance du derby de dimanche soir face à l’AS Saint-Etienne. Motivé comme jamais pour ce duel régional, Maxwel Cornet estime que cette saison l’équipe de Rudi Garcia est armée pour aller loin. Et dans Le Progrès, le joueur de 24 ans admet qu’il a été épaté par les renforts arrivés durant le récent marché des transferts.

Dans les colonnes du quotidien régional, Maxwel Cornet applaudit Jean-Michel Aulas pour cet investissement important alors que la situation est compliquée pour l’Olympique Lyonnais comme pour l’ensemble des clubs français. « Le président a démontré les ambitions du club sur ce recrutement de très haut niveau. Mattia De Sciglio vient de la Juventus. Un joueur comme Paqueta fait énormément de bien au milieu. Ce sont des joueurs qui nous apportent un vrai plus. On a pu se rendre compte aussi que Djamel Benlamri est très solide, dès son entrée à Lille, il a mis de l’impact, ça nous a tous galvanisés, fait remarquer, dans le quotidien régional, Maxwel Cornet, qui revient sur les rumeurs d’un possible départ qui avaient circulé le concernant. Il y a eu des bruits de couloir durant le mercato, mais je ne m’en suis pas plus occupé de ça. Mes agents géraient le dossier. Et comme vous l’avez vu, le coach a voulu conserver l’effectif au maximum, garder l’équipe la plus compétitive possible. Et je suis très content de faire partie de ce projet. »