OL ‍: Corentin Tolisso en Turquie pour 10 ME, ça s'accélère

Par Hadrien Rivayrand

L'OL aura pas mal de travail dans les prochains jours sur le marché des transferts. Les Gones doivent notamment dégraisser afin de soulager des finances dans le rouge.

Les fans et observateurs de l'OL savent que l'avenir de leur club en Ligue 1 ne tient qu'à un fil. Les finances sont dans le rouge et, DNCG ou pas, John Textor va devoir alléger la masse salariale avant de recruter. Déjà, les Gones ont connu deux gros départs avec Rayan Cherki et Alexandre Lacazette. Et un autre cadre du vestiaire de l'OL pourrait bientôt suivre : Corentin Tolisso. Le milieu de terrain champion du monde a notamment la cote en Turquie, même si son nom n'était pas forcément le premier cité pour un départ cet été, après sa solide saison avec l'OL.

Tolisso en route pour la Turquie ?

Selon les informations de Fanatik, Trabzonspor a en effet entamé ces dernières heures des négociations officielles pour le transfert de Corentin Tolisso. Fatih Tekke souhaite voir le joueur star dans son équipe et insiste pour que le transfert ait lieu rapidement. L'ancien joueur du Bayern Munich, encore sous contrat avec les Gones jusqu'en juin 2027, est estimé à plus de 10 millions d'euros par l'OL. Son départ serait assurément une grande perte d'un point de vue sportif.

Mais l'économie de son salaire permettrait également aux Lyonnais de pouvoir voir leur avenir plus sereinement. Reste à savoir si un départ en Turquie du côté de Trabzonspor séduira Corentin Tolisso, qui l'on disait récemment proche d'un retour en équipe de France. Le club turc ne disputera pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Pour rappel, les Bleus ont pour but de remporter la Coupe du monde 2026. Pour ce faire, Didier Deschamps aura besoin de pouvoir compter sur des joueurs expérimentés. Tolisso faisait partie de l'aventure en 2018 et est donc logiquement un candidat naturel.