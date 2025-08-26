OL ‍: Contre 7ME, ce défenseur accepte de quitter Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Au lendemain des révélations sur l'intérêt de Wolfsburg pour Saël Kumbedi, le dossier du latéral lyonnais s'est subitement accéléré.

Formé au Havre, et transféré à l'Olympique Lyonnais il y a trois ans pour 1 million d'euros, Saël Kumbedi a finalement donné son feu vert aux dirigeants de l'OL pour accepter l'offre de Wolfsburg. Selon L'Equipe, le défenseur de 20 ans va rejoindre le club de Bundseliga d'abord sous forme de prêt payant à 1 million d'euros, mais avec une option d'achat obligatoire en fin de saison à 6 millions d'euros ainsi que 15% sur une éventuelle plus-value en cas de revente de Kumbedi à l'avenir. Informé de cette offre, le latéral droit avait demandé un délai de réflexion aux dirigeants lyonnais, mais Hugo Guillemet confirme que l'ancien joueur du HAC avait prévenu l'OL ce mardi qu'il acceptait de rejoindre Wolfsburg, quatrième de Bundesliga après une seule journée de championnat et que donc il quittait l'Olympique Lyonnais définitivement.

L'entraîneur a convaincu Kumbedi de quitter l'OL

Cette décision aurait été prise après un échange direct entre Saël Kumbedi et Paul Simonis, l'entraîneur néerlandais arrivé au début de l'été sur le banc de Wolfburg. Afin de boucler rapidement ce dossier, les responsables lyonnais ont donné le feu vert au défenseur afin qu'il rejoigne dès mercredi son nouveau club dans le but de passer sa visite médicale, puis de signer un nouveau contrat, qui le liera jusqu'en 2029 avec le club allemand. Resté sur le banc contre le FC Metz, samedi dernier au Groupama Stadium, Saël Kumbedi n'avait joué que 14 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, et il savait que cela risquait de ne pas s'améliorer en 2025-2026. De quoi forcément l'inciter à partir vers une équipe où il aura probablement nettement plus l'occasion de briller, et où le jeune latéral va découvrir la Bundesliga. Un championnat dans lequel ces dernières années, on a fait confiance aux pépites françaises, souvent à juste titre?