OL ‍: Contrat résilié, Matic pose encore problème

Après la rupture de son contrat jeudi, Nemanja Matic ne sera pas tout de suite remplacé à l’Olympique Lyonnais. La séparation avec le Serbe a coûté de l’argent au club rhodanien qui devra enregistrer d’autres départs pour renforcer son milieu de terrain.

Le départ de Nemanja Matic est forcément une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais. Compte tenu de l’encadrement prononcé par la DNCG, l’économie d’un salaire aussi conséquent ne peut que soulager les finances du club rhodanien. C’est donc une belle opération sur le plan économique, sans grande conséquence sur l’aspect sportif étant donné que le milieu de terrain n’avait plus les faveurs de Paulo Fonseca. Le seul bémol pour l’entraîneur des Gones, c’est que le départ du Serbe ne sera pas compensé dans l’immédiat.

Nemanja Matić et l’OL mettent fin à leur collaboration 🤝



Merci pour tous les moments forts, Nemanja 🙌🔴🔵



Bon vent pour la suite ⚽️💫 — Olympique Lyonnais (@OL) August 14, 2025

Le journaliste de L’Equipe Hugo Guillemet explique que la résiliation du contrat de Nemanja Matic a quand même coûté de l’argent à l’Olympique Lyonnais. Pour accepter d’annuler sa dernière année à Lyon, l’ancien joueur de Manchester United n’a pas fait une croix sur l’intégralité de ses revenus prévus. Notre confrère ajoute également que l’effectif rhodanien possède encore du monde dans l’entrejeu. Hormis l’arrivée imminente du gardien slovaque Dominik Greif en provenance de Majorque, d’autres recrues potentielles passeront par des départs.

D'autres départs attendus au milieu

C’est probablement le souhait de la direction dans la mesure où certains milieux de terrain ne font pas partie des premiers choix de Paulo Fonseca. Le capitaine Corentin Tolisso, l’Américain Tanner Tessmann, le jeune Khalis Merah et la recrue Tyler Morton entreront bien dans les rotations du technicien. En revanche, Orel Mangala, de retour suite à un prêt à Everton, Paul Akouokou et Mahamadou Diawara ne seront pas retenus. Ces départs permettraient à l’Olympique Lyonnais de repartir sur le marché afin de compléter le groupe d’ici le lundi 1er septembre.