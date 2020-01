OL : Comment Laurent Blanc a fait flipper Aulas à Lyon

Dans : OL.

Les langues se délient quelques mois après le changement d’entraineur à Lyon, et Laurent Blanc a laissé passer sa chance pour l’après-Sylvinho avec son attitude.

Rudi Garcia entraineur de l’Olympique Lyonnais, les supporters rhodaniens ont mis beaucoup de temps à s’y faire, et certains n’ont toujours pas digéré. Il faut dire que le technicien français sort tout juste d’une longue aventure à l’OM, et n’hésitait jamais à tailler l’autre olympique quand il était sur le Vieux Port. Et surtout, Laurent Blanc apparaissait, au moment du limogeage de Sylvinho, comme le grand favori pour prendre la suite, avec son palmarès, son goût pour le beau jeu et son envie de revanche après plus de trois ans d’inactivité. Mais, visiblement peu convaincant en entretien, le « Président » a perdu gros et devra visiblement changé d’attitude pour retrouver un poste, selon un proche de l’OL contacté par France Football.



« Laurent Blanc s’était un peu pointé les mains dans les poches au rendez-vous. Certains décideurs lyonnais n’avaient pas du tout apprécié. Pour eux, il n’était pas l’homme de la situation », a ainsi fait savoir cette source, pour qui Rudi Garcia a fait tout le contraire du champion du monde 1998 en bossant à fond sur le dossier. Autant dire qu’à l’avenir, Laurent Blanc va devoir conjuguer ses belles intentions déclarées dans les médias sur son retour au poste d’entraineur, avec une plus grande force de travail et de conviction pour retrouver sa place dans le football français ou européen.