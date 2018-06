OL : Comment l'OL s'est offert Gomis in extremis grâce à Aulas

Dans : OL, Mercato, ASSE, Lens.

En juillet 2009, Bafétimbi Gomis quittait l’AS Saint-Etienne pour rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Un transfert important pour l’OL, qui déboursait alors 13ME pour celui qui marquera 95 buts toutes compétitions confondues dans le Rhône. Mais à quelques heures près, celui qui fût également capitaine de Marseille durant sa carrière aurait pu ne jamais endosser la tunique lyonnaise comme l’a confié Gervais Martel. Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, l’ancien président du RC Lens a confié qu’il avait été tout proche de rafler la mise pour s’offrir le buteur de Galatasaray en 2009.

« Avec Gignac, c'était fait. Mais on est en L2. Puis « Dédé » m’appelle, je suis au Golf d’Arras. Il me dit qu’il veut jouer en L1, et qu’il va aller à Toulouse. Il termine meilleur buteur du championnat cette année-là… Et Bafé Gomis, avec lui tout était signé, puis Roland Romeyer de Saint-Etienne me dit que ça passe de 7 à 12ME. Lyon avait surenchéri, ce n’était pas possible pour nous » a expliqué l’ancien homme fort de Lens, qui regrette encore de s’être fait doubler de la sorte par Jean-Michel Aulas. On imagine que le président rhodanien était fier de son coup à l’époque…