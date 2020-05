OL : Comme promis, Aulas repart à l’attaque pour Matuidi

Dans : OL.

Dans le viseur du président Jean-Michel Aulas depuis plusieurs mois, Blaise Matuidi risque de voir l’Olympique Lyonnais revenir à la charge cet été.

L’objectif peut paraître complètement fou mais Jean-Michel Aulas l’assume parfaitement. En février dernier, le président confirmait la rumeur selon laquelle l’Olympique Lyonnais rêvait d’attirer Blaise Matuidi. La piste n’avait pas abouti lors du précédent mercato estival et pourtant, le dirigeant affichait déjà la couleur en vue de la prochaine période des transferts. « J'ai essayé l'été dernier, en vain. Mais je n'ai pas abandonné. On en reparlera en juin, annonçait JMA dans les colonnes de Tuttosport. Il serait parfait pour nous : régulier, tactique et champion du monde. » Quelques mois plus tard, le quotidien transalpin nous apprend que le club rhodanien va bien revenir à la charge.

Mais là encore, on voit mal comment Lyon peut parvenir à ses fins. Pour commencer, la Juventus Turin n’a aucune intention de libérer son milieu de terrain. La Vieille Dame a activé une option de son contrat lui permettant de prolonger le Français jusqu’en 2021. Ce qui confirme son importance dans l’équipe du coach Maurizio Sarri. Quant à l’Olympique Lyonnais, non qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, ses arguments seront forcément limités, tant sur le plan sportif que financier. En pleine crise sanitaire, Jean-Michel Aulas ne pourra pas convaincre l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avec un gros contrat. Sans doute un dossier à oublier.