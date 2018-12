OL : Comme chez lui à l'OL, il fait une annonce avant le mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Rafael va-t-il poursuivre l’aventure à l’Olympique Lyonnais ?

Annoncé sur le départ cet été, celui qui était proche de Besiktas est finalement resté dans le Rhône. Et malgré la concurrence de Kenny Tete et de Léo Dubois, il semble bien décidé à rester encore très longtemps dans l’effectif de Bruno Genesio. Interrogé sur la chaîne officielle du club rhodanien, le Brésilien a expliqué qu’il discutait d’une prolongation de contrat avec Jean-Michel Aulas. Une nouvelle qui devrait ravir les supporters, lesquels apprécient particulièrement l’ancien de Manchester United.

« J’ai envie de rester à Lyon. Je suis bien ici, et ma famille est heureuse dans cette ville. Après, il faut voir ce qui est le mieux pour le club. On va voir… Déjà, ils ont commencé à discuter avec moi. Maintenant, il faut attendre pour voir ce que cela va donner. La concurrence ? C’est vrai que j’aime me sentir menacé pour donner encore plus sur le terrain. Depuis que je suis arrivé ici, il y a toujours eu de la concurrence, notamment avec Jallet, qui est un très bon joueur. La concurrence, j’adore ça » a expliqué le défenseur de l’Olympique Lyonnais, au club depuis 2015 et qui est visiblement comme un poisson dans l’eau dans la capitale des Gaules.