OL : Comme au mercato, Gouiri sera sans pitié

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En difficulté à Nice, Amine Gouiri retrouve ses sensations avec Rennes. L’attaquant français compte bien poursuivre sur sa lancée face à l’Olympique Lyonnais, son club formateur qu’il aurait pu retrouver cet été.

Amine Gouiri tient son match référence. Contre le FC Nantes (3-0) dimanche dernier, l’attaquant du Stade Rennais a rendu sa meilleure copie sous ses nouvelles couleurs, voire depuis de longs mois. Preuve que la recrue estivale a retrouvé le plaisir qui lui manquait à Nice. « Oui bien sûr, je savais que Rennes était une équipe qui joue au ballon, a confié l’ancien Niçois. Ça me convient très bien. Je prends du plaisir à jouer dans cette équipe. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amine Gouiri (@amine_gouiri)

Du coup, l’international Espoirs français ne regrette pas décision. Et ce même si des rumeurs évoquaient l’intérêt de l’Olympique Lyonnais, son club formateur. « J’avais vu ça aussi, a-t-il commenté. Mais mon choix était déjà fait et c’était de venir à Rennes. » Là où Amine Gouiri espère poursuivre sa progression interrompue la saison dernière. « Je peux faire beaucoup mieux, a-t-il assuré. Je sais que quoi je suis capable et je peux encore faire beaucoup mieux. Ça va venir. »

« Je suis arrivé en fin de mercato, le championnat avait déjà commencé. Mais je me suis bien adapté, je monte en puissance et j’espère continuer comme ça », a expliqué le Rennais, dont le prochain adversaire n’est autre que l’Olympique Lyonnais, mené par son nouveau coach Laurent Blanc. Rennes sait donc à quoi s’attendre. « Peut-être un sursaut, je pense que la mentalité va changer », a imaginé Amine Gouiri.

Gouiri veut distancer l'OL

« Ça va être un match difficile, ça l’aurait été même s’ils n’avaient pas changé de coach. Ils ont des joueurs de qualité. Ce sera un style différent peut-être, on verra bien, a ajouté le complice d’Arnaud Kalimuendo, qui se verrait bien reléguer son ancienne équipe à sept points au classement de la Ligue 1. Oui c’est un match très important. Malgré leur série négative, ça ne veut rien dire. On sait que ce match est important, on va tout faire pour gagner. » Et tant pis si l’Olympique Lyonnais s’enfonce dans la crise.