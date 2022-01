OL : Colisso et Lacazette de retour ? L'idée folle de Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En faisant revenir Tanguy Ndombele de Tottenham, même si ce n'est que pour 6 mois, Lyon fait le bonheur de ses supporters. Et cela pourrait ne pas être la fin.

Il flotte un petit parfum de nostalgie du côté de Lyon ce lundi au moment où l’OL s’apprête à enregistrer la signature de Tanguy Ndombele, le milieu de terrain revenant de Tottenham après deux ans et demi passés chez les Spurs. Même si a priori le club anglais va mettre une option d’achat dans le contrat de prêt de Ndombele, il se dit que cette clause sera énorme et presque impossible à accepter pour l’Olympique Lyonnais pour les futures saisons. Même si le départ de Bruno Guimarães a du mal à être digéré chez les fans de l’OL, l’accord avec Tottenham pour faire revenir le joueur de 25 ans a remis un peu de baume au cœur de tout le monde. Et cela pourrait continuer dans les mois qui viennent, puisque Daniel Riolo a fait des confidences sur un éventuel choix stratégique fait par Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot. Même si cela ne sera probablement pas pour ce mercato d’hiver, des joueurs qui ont connu la gloire à Lyon avant de rejoindre d’autres clubs pourraient faire un étonnant come-back.

Tolisso et Lacazette de retour à Lyon, Riolo y croit

Sur RMC, le journaliste a lâché deux noms qui vont évidemment mettre des étoiles dans les yeux des supporters de l’Olympique Lyonnais. « Je pense que la nouvelle politique sportive de l’OL est en train de se mettre en place avec le retour entre ce mois de janvier et le mois de juin de pas mal d’anciens, de mecs qui ont déjà joué à Lyon. Je pense que les supporters de l’OL peuvent se préparer à voir revenir. Lacazette et Tolisso ? Oui, ça peut se faire, il y a une politique dans ce sens », explique Daniel Riolo au sujet de deux joueurs qui seront en fin de contrat en juin prochain. Si Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso reviennent dans la capitale des Gaules, nul doute que Jean-Michel Aulas calmera l'ambiance un peu étrange qui entoure Lyon depuis des mois, même si on peut se demander à quoi sert la cellule recrutement.