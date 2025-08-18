OL ‍: Clinton Mata, c'est lui le vrai patron

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais a parfaitement lancé sa saison d’un point de vue comptable samedi dernier face au RC Lens (1-0). Avec un premier clean sheet, la défense du club Rhodanien s’est mise en avant. L’occasion pour Clinton Mata de figurer dans les différentes équipes-type du week-end.

Avec une victoire 1-0 sur la pelouse du RC Lens, l’Olympique Lyonnais a lancé sa saison de Ligue 1 sous les meilleurs auspices. Le septuple champion de France a tenu son avantage d’un petit but du côté de Bollaert-Delelis. Après l’ouverture du score de Georges Mikautadze juste avant la mi-temps, l’OL a pu compter sur une défense solide lors du deuxième acte. Après un été tumultueux, le club rhodanien a tout de même pu conserver quelques cadres de son effectif. Certains éléments qui se sont mis en avant lors de cette première journée de championnat.

Clinton Mata, élément important de la victoire de l’OL

Clinton Mata est le défenseur lyonnais ayant été le plus souvent présent dans les équipes-type de Ligue 1 proposées par @SofascoreINT (4 fois) depuis le début de la saison 2023-24.

Nicolás Tagliafico est le seul ayant été présent deux fois de suite (J13 et J14 saison 2024-25). — Data OL (@OL_Data) August 18, 2025

C’est le cas de Clinton Mata. Le défenseur angolais a prolongé son contrat jusqu’en 2028 du côté de l’OL. Une prolongation agrémentée d’une belle performance ce week-end. Un match qui lui permet d’être présent dans l’équipe type du week-end dans le journal l’Equipe mais également pour le site spécialisé SofaScore. Le joueur de l’OL est par ailleurs le défenseur lyonnais ayant été le plus souvent présent dans les équipes-type de Ligue 1 depuis le début de la saison 2023/2024, preuve de sa régularité. Mais l’international angolais (12 sélections) ne veut pas s’enflammer après cette victoire : « Il y a de la joie, mais pas d'enflammade. On doit féliciter le groupe d'avoir su montrer du caractère dans les moments de souffrance, il y a vraiment quelque chose qui se crée dans ce groupe », explique-t-il après la rencontre. L’OL débute donc sa saison en pouvant compter sur les cadres toujours présents pour ce nouveau cycle.