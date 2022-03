OL : Clément Turpin a mis Barth Ruzza en furie

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

A lui seul, Clément Turpin a décidé du sort de cet OL-LOSC remporté (1-0) par les Dogues ce dimanche en Ligue 1. La communauté lyonnaise, se sentant injustement volée après le refus du but de Paqueta, s’en est pris à l’arbitre de 39 ans.

On ne retiendra qu’un seul nom à l’issue de ce choc entre l'OL et Lille : Clément Turpin. Au sifflet ce dimanche au Groupama Stadium, l’arbitre international a décidé de refuser le but lyonnais inscrit par Lucas Paqueta (86e) après visionnage de la VAR pour une faute du Brésilien sur le gardien lillois, Léo Jardim. Une décision pleine de conséquences alors qu’il avait décidé d’accorder le but dans un premier temps. De ce fait, l’Olympique Lyonnais a été doublé par le LOSC au classement et pointe à la 10e place. A Lyon, cette décision n’a toujours pas été digérée, surtout après la révélation faite par Pascal Garibian ce lundi. « Ce but aurait dû être validé, comme il l'avait été sur le terrain » a déclaré le directeur technique de l'arbitrage. Du côté d’OLTV, la décision n’est toujours pas passée.

Barth Ruzza (OLTV) met le feu aux poudres

Mr #Turpin vous êtes un minable prétentieux sans scrupule ! Un grand tocard avide de lumière. Nul partout en France et en Europe. Je vous lache plus l’incompétent malhonnête. Trop c’est trop #OLlosc @OL — Barth Ruzza (@barthruzza) February 27, 2022

Ce match de clôture de la 26e journée de Ligue 1 n’a pas renforcé les liens entre Clément Turpin et la communauté lyonnaise. Déjà lourdement critiqué dans le Rhône après la défaite (2-1) de l’OL au Parc des Princes contre le PSG, Clément Turpin doit de nouveau faire face à une pluie de quolibets plus . Et toutes ne sortent pas de la bouche des supporters. « Vous êtes un minable prétentieux sans scrupule ! Un grand tocard avide de lumière. Nul partout en France et en Europe. Je vous lache plus l’incompétent malhonnête. Trop c’est trop » a lancé le célèbre Barth Ruzza, qui travaille notamment pour la chaîne télé de l'Olympique Lyonnais. Ce dernier en a d’ailleurs remis une couche sur Twitter dans la nuit. « C’est donc un scandale de mettre la pression pour récupérer le ballon Mr Turpin ? Non, c’est le foot. Je suis sûr que vous étiez un joueur plus souvent mauvais que quelconque. C’est écrit » a allumé Barth Ruzza. Pas sûr que cette fois l'Olympique Lyonnais soit une formidable raison d'être heureux.