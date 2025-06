OL ‍: Cinq renforts, John Textor muscle son jeu

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor a visiblement décidé de muscler l'organisation d'Eagle Football Group, et donc l'Olympique Lyonnais, puisqu'il a recruté cinq dirigeants qui sont là pour apporter leur expérience et éviter une sortie de route.

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais a décidé de s'adjoindre les services de cinq nouveaux membres au sein du conseil d'administration d'Eagle Football Group a annoncé ce lundi la société dirigée par John Textor. Les heureux élus sont lAexander Bafer, Dave Horin, Sam Lynn, Christopher Mallon et Frank Patterson, que bien évidemment personne ne connaît en France, puisqu'ils sont tous basés aux Etats-Unis. Selon L'Equipe, Christopher Mallon va plus particulièrement se pencher sur le cas de l'Olympique Lyonnais, comme il l'avait fait précédemment concernant Chelsea.

L'OL change ses méthodes

Textor vend ses parts pour 200ME et sauve l'OL https://t.co/fuXFQNBMrR — Foot01.com (@Foot01_com) June 23, 2025

Intervenant tant que conseiller en management et administrateur de sociétés, conseillant sur des projets complexes de financement, de réforme organisationnelle et de rentabilité, Christopher Mallon aura pour principale mission, dans un premier temps, de remettre en place une organisation efficace au sein de l'OL où les choses se sont troublées depuis le départ de Laurent Prud'homme, nommé directeur général en novembre 2023 et qui a disparu soudainement de la circulation ces derniers mois.