OL : Christophe Revel successeur de Coupet, c'est fait

Dans : OL.

Orphelin d’un entraineur des gardiens de but, l’Olympique Lyonnais a trouvé son nouvel homme fort.

Il s’agit selon L’Equipe de Christophe Revel, qui va prendre très rapidement ses fonctions dans le but de préparer les matchs à venir, et bien évidemment la saison prochaine. Jusqu’à présent, l’ancien portier du Stade Rennais au début de sa carrière, avant d’évoluer en Belgique, était en poste avec la sélection du Maroc jusqu’à présent. L’OL avait récemment auditionné plusieurs candidats à ce poste, comme Rémy Vercoutre, ancien du club désormais à Montréal, et Christophe Lollichon (Chelsea). Revel est notamment passé par ce poste d’entraineur des gardiens de but du côté de Rennes à l’arrêt de sa carrière, puis de Lorient, avant d’intégrer le staff de Vahid Halilhodzic.