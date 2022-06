OL : Cherki traîne à prolonger, attention danger !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n'a toujours pas accepté de prolonger avec son club formateur. Ce dossier devient une priorité pour Jean-Michel Aulas.

Du haut de ses 18 ans, Rayan Cherki sait ce qu’il veut, et ce qu’il ne veut pas. Et pour l’instant l’attaquant lyonnais n’a toujours pas validé l’offre de prolongation de trois ans que l’OL lui soumet. De quoi forcément tendre un peu l’ambiance du côté de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, car l’idée même de voir l’international Espoirs quitter Lyon gratuitement dans un an, ou via un transfert payant durant ce mercato, donne forcément de grosses sueurs froides aux dirigeants rhodaniens. Ce dimanche, Le Progrès le confirme, le cas Cherki est désormais le dossier tout en haut de la pile concernant le secteur sportif. « Le club continue d’insister pour que Rayan Cherki signe sa prolongation », a fait savoir l’Olympique Lyonnais lorsque Christian Lanier a posé la question de l’avancement du dossier. Le marché des transferts étant ouvert depuis le 10 juin, chaque jour qui passe fait forcément grimper la température.

Rayan Cherki, l'obsession de Lyon

Du côté du président de l’OL, on reste assez confiant, même si Jean-Michel Aulas sait que de nombreux joueurs veulent désormais aller au bout de leur contrat afin de pouvoir ensuite négocier comme ils le veulent. Mais concernant Rayan Cherki, Lyon a tout de même une chance. En effet, comme le rappelle le quotidien régional, la famille de l’attaquant est « très proche » de l’Olympique Lyonnais, même si c’est un conseiller qui gère cette prolongation ou pas. Du côté du septuple Champion de France, on fait tout pour que ce dossier soit réglé positivement de manière très rapide, espérant même pouvoir annoncer la prolongation jusqu’en 2026 de Rayan Cherki avant le début de la reprise de l’entraînement, prévue le 1er juillet prochain. Du côté des supporters, on veut voir du positif dans le dernier message du joueur de 18 ans sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)E

En effet, posant avec le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki écrit :« 🦁 un jour 🦁 pour toujours ». De quoi laisser envisager une bonne nouvelle pour l'OL, même si forcément il faut prendre cela avec des pincettes, cette communication très marketing n'engageant à rien. Mais forcément, chaque mot a du sens, et du côté du Groupama Stadum, on espère que Cherki confirmera rapidement qu'il souhaite rester à Lyon, peut-être pas pour toujours, mais au moins trois ans de plus, ce qui serait déjà une bonne chose au moment où l'OL mise sur son ADN pour sortir du marasme sportif connu cette saison.