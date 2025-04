OL ‍: Cherki star mondiale, il n'a jamais vu plus fort

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Auteur d’une saison remarquable, Rayan Cherki met tout le monde d’accord. Même au sein du vestiaire de l’OL, on estime qu’il a désormais les qualités pour être le leader incontesté de l’effectif. C’est en tout cas ce que pense Ainsley Maitland-Niles.

Cette saison est définitivement celle de la confirmation pour Rayan Cherki. La confirmation d’un immense potentiel individuel au service du collectif de l'Olympique Lyonnais. Auteur de 11 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le coup d’envoi de l’exercice 2024-2025, le natif de Lyon reçoit chaque semaine de nombreuses louanges. Les dernières en date mettent en exergue l’importance de sa qualité technique, mais aussi et surtout son travail pour toute l’équipe même sans le ballon. Dans un entretien accordé à la BBC, Ainsley Maitland-Niles a pris le temps d’évoquer l’explosion de son coéquipier, en marge du déplacement à Old Trafford pour y affronter Manchester United en quart de finale retour de la Ligue Europa.

Rayan Cherki, le maitre inconstesté de l’OL

« Le plus grand talent que j'ai jamais vu ? Rayan Cherki. Il est un maître absolu, un magicien avec le ballon. C’est un joueur qui travaille pour l’équipe, sans le ballon. Il prend des risques, nous aide et nous pousse sur le terrain en dribblant et en rendant fous les défenseurs. Il peut dribbler des joueurs avec une telle facilité, une telle finesse », a déclaré son coéquipier, véritable admirateur du travail réalisé par le prodige lyonnais, alors que Maitland-Niles a connu des pépites du football mondial comme Bukayo Saka ou Emile Smith-Roye lorsqu’il évoluait encore à Arsenal.

Il n’y a donc plus de doutes, le leader technique de l’Olympique Lyonnais n’est plus Alexandre Lacazette mais bel et bien Rayan Cherki. Une passation de pouvoir qui va toutefois générer des regrets, car il y a de très fortes chances que le numéro 18 lyonnais quitte son club formateur à l’issue de la saison.