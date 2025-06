OL ‍: Cherki ne pardonne rien à John Textor

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki pourrait prochainement connaitre sa première sélection avec l'équipe de France de Didier Deschamps. Une récompense après une saison difficile à gérer sur le plan émotionnel.

L'équipe de France a un match important à jouer ce jeudi soir face à l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Compte tenu des conditions physiques de certains de ses joueurs, Didier Deschamps pourrait être tenté de faire un peu tourner. Il ne serait pas étonnant de voir Rayan Cherki avoir ses premières minutes avec le maillot des Bleus. Le joueur de l'OL, qui va prochainement quitter son club formateur, aura impressionné tout au long de la saison. Un petit exploit au vu de son traitement il y a encore quelques mois, lui qui avait notamment été placé dans un loft.

Cherki encore amer

Lors d'un long entretien avec L'Equipe, Rayan Cherki est revenu sur cet épisode quelque peu traumatisant, n'hésitant pas à pointer du doigt John Textor : « Tout le monde oublie ça... Ça me fait sourire quand même. Ça montre que le football peut être ingrat, dans le sens où j'ai tout donné au club. J'y ai signé mon premier contrat professionnel malgré les sollicitations, j'ai prolongé à plusieurs reprises et j'ai toujours donné ma parole de ne pas partir libre. Et malgré ça, en retour, certains ont essayé de me faire du mal... Mais je n'ai jamais abandonné. Je savais où je voulais aller. J'ai été vivement critiqué par certains en interne, on a critiqué mon entourage... mais c'est moi qui prends les décisions.

Personne ne décidera pour moi comment, pourquoi, où. Je ne veux pas subir. Il y a beaucoup de joueurs qui subissent, mais le temps passe vite. J'espère que, dans dix ou quinze ans, je pourrai me dire que je suis fier de moi et de mes choix ». Rayan Cherki est très courtisé en ce début d'intersaison. Son profil revient avec insistance du côté de Manchester City. Affaire à suivre.