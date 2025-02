OL ‍: Cherki le fantôme, Daniel Riolo se fâche

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Joueur offensif le plus décisif à l’OL depuis le début de la saison, Rayan Cherki reste irrégulier et sa prestation contre le PSG dimanche n’a pas convaincu tout le monde, malgré le but inscrit par l’international espoirs français.

Paulo Fonseca avait fait le choix de surprendre le Paris Saint-Germain dimanche soir en alignant Rayan Cherki à un poste inédit de faux numéro neuf. On ne peut pas vraiment dire que l’expérience a été payante puisque c’est au moment des entrées de Lacazette et de Mikautadze que l’OL a été le plus dangereux, inscrivant notamment deux buts dans les dix dernières minutes. L’un de ces deux buts a d’ailleurs été inscrit par Cherki, bien plus à l’aise avec un joueur de fixation devant lui. Mais même s’il n’a pas été aidé par son positionnement, l’international espoirs français n’a pas réalisé le match que l’on était en droit d’attendre de lui selon Daniel Riolo.

83' 𝗢𝗨𝗜 𝗥𝗔𝗬𝗔𝗡 💥



Bien servi par Georges Mikautadze, Rayan Cherki vient réduire la marque !!!



Allez !!! 🔥



1-2 #OLPSG pic.twitter.com/CUJzOar8mG — Olympique Lyonnais (@OL) February 23, 2025

Très exigeant avec le milieu offensif de 21 ans, qu’il considère comme le facteur X de l’OL cette saison, le journaliste de RMC s’est montré déçu par la performance de Rayan Cherki face au Paris Saint-Germain. « Cherki a eu une parenthèse enchantée, quand je disais qu’on avait envie de l’aimer, que l’on était avec lui. Mais ça n’a pas duré. Contre le PSG, ok il n’est pas dans une position idéale pour lui. Le problème, c’est que lorsqu’il est à droite, on dit que ce n’est pas bon non plus » a analysé le journaliste dans l'After Foot, avant de conclure.

Daniel Riolo attend plus de Rayan Cherki

« Et même dans une position qui ne lui plait pas, au moment de recevoir le ballon, de jouer dans le sens du jeu et de le donner proprement, lui qui a une qualité technique bien au-dessus de la moyenne, a raté une tonne de choses. Il ne fait pas un bon match, c’est très décevant. C’est le PSG, tu l’attends. Au match aller au Parc, il avait eu quelques éclairs comme sa passe cachée pour Mikautadze, c’était sa bonne période mais elle n’a pas duré. Tu dois être bon 80% du temps quand tu es Cherki maintenant ! » estime Daniel Riolo, qui attend à présent de l’international espoirs français une régularité qui lui manque encore pour s’imposer définitivement au plus haut niveau.