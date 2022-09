OL : Cherki invité à quitter Lyon en urgence !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré de bonnes entrées en jeu, Rayan Cherki n’est pas plus qu’un remplaçant dans l’esprit de Peter Bosz à l’OL cette saison.

Auteur de belles entrées en jeu comme à Monaco il y a deux semaines ou contre le PSG dimanche soir, Rayan Cherki n’a toujours pas les faveurs de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais. En effet, l’entraîneur néerlandais ne perçoit toujours pas l’international espoirs français comme un titulaire potentiel, ce qui frustre logiquement le principal intéressé, lequel ne cumule que 97 minutes en Ligue 1 depuis le début de la saison. Convoqué par Sylvain Ripoll pour les matchs de l’Equipe de France espoirs, Rayan Cherki va enfin avoir du temps de jeu. Mais pour le sélectionneur des Bleuets, il va vite devenir important que Rayan Cherki bénéficie également d’un temps de jeu plus important en club s’il veut perdurer en Equipe de France espoirs. C’est ainsi qu’avant le match contre l’Allemagne ce vendredi soir, Sylvain Ripoll a conseillé à Rayan Cherki sur son avenir.

Cherki doit avoir plus de temps de jeu à l'OL ou partir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

« J'aimerais qu'il aille chercher un peu de temps de jeu mais ce n'est pas à moi de répondre à cette question » a concédé Sylvain Ripoll, qui aimerait que Rayan Cherki gratte des minutes à l’Olympique Lyonnais ou ailleurs afin d’arriver en Equipe de France espoirs avec plus de rythme. « Il a un profil atypique, des qualités qui ne sont pas répandues. On le voit quand il entre avec Lyon, il amène du danger. J'avais besoin de le voir encore avec nous car je pense que ses qualités peuvent nous aider » a conclu Sylvain Ripoll, convaincu par le potentiel de Rayan Cherki et qui espère maintenant que le milieu offensif de l’OL parviendra à convaincre Peter Bosz de lui accorder plus de temps de jeu dans les semaines à venir. Si ce n'est pas le cas, un prêt voire un départ définitif de l’Olympique Lyonnais pourrait être envisagé par le principal intéressé, lequel a prolongé cet été mais seulement jusqu’en 2024.