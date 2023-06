OL ‍: Cherki explose, il a un coach personnel sur le terrain

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’une belle seconde partie de saison, Rayan Cherki doit ses progrès à son excellente entente avec Bradley Barcola et Alexandre Lacazette.

Après une première partie de saison morose, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont vécu quelques belles émotions après Noël. Le classement final ne sera pas celui espéré, mais certains matchs sont porteurs d’espoirs pour les Gones. Offensivement, le trio composé de Lacazette, Barcola et Cherki est notamment un beau motif d’espoir. Les deux pépites de l’OL ont brillé autour de leur capitaine, auteur de 27 buts en Ligue 1 cette saison.

Il y a quelques jours, Bradley Barcola ne s’est d’ailleurs pas trompé en chantant les louanges d’Alexandre Lacazette. Son jeune coéquipier Rayan Cherki en a fait de même. Avant le dernier match contre Nice en championnat, l’international espoirs français a remercié son capitaine et a confirmé que leur relation était excellente… aussi bien sur les terrains qu’en dehors.

Cherki très élogieux envers Lacazette

« On s’entend bien ! On aime jouer ensemble, se faire plaisir. Même à l’entraînement, on discute, on échange et c’est ce qui a fait la différence lors des matchs » explique Rayan Cherki avant de poursuivre. « On a été proches dès le premier jour. Il a compris quel bonhomme j’étais et inversement. Ça a matché directement, on est sans langue de bois tous les deux. Même si je suis plus jeune, quand je dois lui dire les choses, je lui dis et lui aussi et c’est quelque chose qu’il apprécie. Ça nous rapproche ».

Et l’international français de conclure. « C’est un joueur qui a énormément de matchs, de buts. Je ne vais pas vous dire tout ce qu’on se dit au quotidien, mais il m’a appris énormément de choses » détaille l’international espoirs français, qui ne cache pas l’importance d’un joueur d’expérience comme Alexandre Lacazette à ses côtés durant la saison à l’Olympique Lyonnais. Une preuve supplémentaire si cela était nécessaire que l’attaquant de 32 ans est tout simplement indispensable aux Gones.