OL : Cherki et Reine-Adélaïde avertis par Rudi Garcia

Opposé au Celtic Glasgow jeudi soir au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais a cruellement déçu et s’est logiquement incliné (0-2).

Rudi Garcia avait procédé à de nombreux changements par rapport à l’équipe qui s’était imposée face à l’OGC Nice, en se privant notamment d’Houssem Aouar, de Memphis Depay ou encore de Moussa Dembélé au coup d’envoi. Et le résultat s’en est cruellement ressenti puisque dans le jeu, l’OL a clairement manqué d’imagination. En conférence de presse, Rudi Garcia ne s’est pas montré trop alarmiste, rappelant qu’il ne s’agissait que d’un match de préparation dans lequel il a été contraint de faire beaucoup tourner. En revanche, l’entraîneur de l’OL était clairement déçu par le manque de détermination affichée par ses joueurs face aux Ecossais. Et il a lâché des noms.

Garcia s'adresse à Cherki et Reine-Adélaïde

« Certains ont occupé une position un peu inhabituelle. Et ça me permettra de ne pas leur redonner les mêmes fonctions sur des matchs importants. Je parle vraiment du coup de pied arrêté qu’on a pris où Rayan (Cherki) se fait éliminer facilement et où Jeff (Reine-Adelaïde) dézone sur une situation où il doit protéger le premier poteau, mais ces matchs-là servent à ça. Après, j'ai toute confiance en Rayan et Jeff pour la suite mais c’était intéressant de voir certains dans certaines situations », a indiqué l’entraîneur de l’OL, bien conscient qu’il faudra augmenter le niveau d’intensité et la qualité du jeu pour espérer créer la surprise face au PSG fin juillet.