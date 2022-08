OL : Rayan Cherki et Lyon, décision officielle ce lundi

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est en train de finaliser un véritable tour de force en obtenant la prolongation de Rayan Cherki. Très attendue, elle pourrait intervenir cette semaine.

A désormais un mois de la fin du mercato, l’Olympique Lyonnais touche au but dans un dossier qui commençait à s’embourber. Grand espoir du club, et dernière pépite en date, Rayan Cherki n’a pas vécu un exercice 2021-2022 à la hauteur de ses attentes. En difficulté dans le système de Peter Bosz, il n’a quasiment jamais pu s’exprimer, ou n’a pas eu le niveau pour répondre aux attentes de son entraineur. Ensuite, il s’est sérieusement blessé et a du mettre un terme à sa saison. Deux faits majeurs qui ont totalement empêché l’OL d’avancer sur le dossier de sa prolongation de contrat. Le danger était donc bien présent puisque le meneur de jeu des Bleuets n’a plus qu’un an de contrat avec son club formateur.

Cherki 2027, la campagne est lancée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Concerné sur son mercato, l’OL n’a toutefois pas fait l’erreur de laisser le temps filer, et selon L’Equipe, une très bonne nouvelle devrait bientôt intervenir. Depuis le début, les discussions portaient plus sur le temps de jeu de Rayan Cherki plus que son salaire, déjà copieux vu son statut (200.000 euros par mois). Le fait d’avoir visiblement la confiance de son entraineur en ce début de saison a permis de faire accélérer les choses, au point d’espérer une conclusion positive cette semaine. Un rendez-vous pour entériner la bonne nouvelle est prévue ce lundi, même si tant que rien n’est signé la prudence reste de mise. L’OL espère néanmoins pouvoir blinder sa pépite, ce qui convient aussi aux souhaits de John Textor, pour qui il est impensable pour le club de laisser partir à prix réduit un joueur aussi prometteur et issu du sérail lyonnais.

A l’heure où Rayan Cherki pourrait débuter la saison, ce vendredi face à Ajaccio, dans la peau d’un titulaire, ce pourrait également être avec un nouveau bail longue durée. Les supporters de l’OL en rêvent, eux qui verraient leur meneur de jeu s’engager jusqu’en 2027. Pour un joueur qui aura 19 ans le 17 août prochain, ce serait en tout cas un très beau cadeau d’anniversaire.