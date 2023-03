OL : Cherki et Barcola, attention danger !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Vendredi soir en Ligue 1, l'OL reçoit le FC Nantes au Groupama Stadium. La première manche entre les deux formations, avant un nouveau duel, cette fois-ci en Coupe de France.

Si l'OL est décroché en Ligue 1 concernant les places qualificatives pour la coupe d'Europe, les Gones ont encore un bel espoir de se qualifier en Europa League. Pour cela, les hommes de Laurent Blanc devront remporter la Coupe de France. Lors des demi-finales de la compétition, l'OL se déplacera sur la pelouse du FC Nantes le 5 avril prochain. Avant, les deux formations s'affronteront dès ce vendredi soir à Lyon en Ligue 1. Un match qui sera donc important pour préparer au mieux la Coupe de France. Ces dernières semaines, Laurent Blanc fait en plus parler pour son traitement envers les jeunes. Les fans de l'OL aimeraient en effet une meilleure gestion pendant les rencontres, même si Rayan Cherki et Bradley Barcola arrivent à tirer leur épingle du jeu.

Laurent Blanc fait passer des messages clairs

Ce mercredi en conférence de presse, l'ancien coach du PSG est revenu sur les performances des deux Gones, indiquant notamment que les jeunes avaient globalement des failles physiques. « Rayan Cherki ? L’enchaînement des matchs fait que par moment tu peux piocher physiquement. Il a beaucoup enchaîné et j’espère qu’il va retrouver de la fraîcheur parce qu’il est très important pour nous. On essaye de le mettre dans les meilleures dispositions offensivement pour aussi compenser le domaine où il est perfectible, pour ne pas dire plus, l’aspect défensif. C’est aussi ça le travail d’équipe. Les joueurs même s’ils sont jeunes, ont toujours besoin de souffler. Barcola m’étonne au niveau physique. Les jeunes ont du bon par leur insouciance. Et ils ne sont pas toujours prêts physiquement, on le voit à l’entraînement. Je lui avais dit d’être attentif et sérieux parce que tu vas sûrement occuper un poste important dans l’équipe. Même si je n’ose pas dire qu’il est titulaire parce qu’il faut toujours travailler et se remettre en question. Mais je savais qu’il serait important », a précisé Laurent Blanc, qui attend beaucoup de ses troupes en cette fin de saison. Comme il l'a aussi dit en conférence de presse, l'objectif pour l'OL sera de remporter les 11 matchs restants en Ligue 1 et ceux en Coupe de France.