OL : Cherki cache la misère, Lyon fait très peur

Par Corentin Facy

Dixième de Ligue 1, l’OL réalise une saison plus que moyenne mais peut heureusement se réjouir de l’éclosion de Rayan Cherki.

Au cœur d’une saison une fois de plus très décevante, les supporters de l’Olympique Lyonnais peuvent timidement se consoler avec l’éclosion d’un joueur dont ils parlent depuis des années. Annoncé dès ses 16 ans comme extrêmement prometteur, Rayan Cherki commence doucement mais surement à s’imposer comme un joueur majeur de l’OL au plus haut niveau. Cette saison, il est même devenu - à l’instar d’Alexandre Lacazette - indispensable aux Gones. Sans lui, la lumière n’arrive jamais et le jeu de l’OL est d’un profond ennui. Dans un édito consacré à Rayan Cherki, le magazine So Foot est impitoyable avec l’équipe de Laurent Blanc, affirmant qu’il ne se passe tout simplement rien dans le jeu de l’Olympique Lyonnais lorsque Rayan Cherki ne met pas la machine en marche. Un constat réjouissant pour l’éclosion de Cherki mais très inquiétant pour l’OL.

Cherki et puis c'est tout, l'OL inquiète

« En s’imposant comme l’un des éléments les plus décisifs et réguliers de Laurent Blanc dans le deuxième acte d’une saison scindée et contestée, Cherki semble enfin confirmer tous les espoirs placés en lui. Alors qu’il ne faut surtout pas oublier qu’il reste un jeune homme de 19 ans qui doit et va encore grandir : le TER qu’était la carrière du jeune crack est en passe de devenir un TGV. Toutefois, pour inaugurer pleinement la Fête des lumières au Groupama Stadium, le Gone devra espérer certaines ampoules mieux éclairées pour l’accompagner. Plus que jamais enlisé dans le ventre mou du championnat, l’OL devrait finir la saison comme ils ont commencé l’année, en attendant peut-être d’être sauvé par son soldat Rayan… » détaille So Foot, pour qui l’Olympique Lyonnais va vite devoir se remettre à l’endroit. Car il est véritablement inquiétant pour un club de cette dimension de s’en remettre uniquement au talent d’un jeune joueur de 19 ans. Au-delà du recrutement, qui devra être conséquent pour entourer Cherki l’été prochain, des joueurs qui composent déjà l’effectif comme Sarr, Dembélé ou Aouar, doivent impérativement élever leur niveau de jeu d’ici la fin de la saison si l’OL veut accrocher l’Europe. Car aussi fort soit-il, Cherki seul aura du mal à porter son équipe du haut de ses 19 ans.