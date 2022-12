OL : Cherki brille, Laurent Blanc le reprend de volée

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Comme l'OL, Rayan Cherki a réalisé une belle prestation ce mercredi soir à Brest. Positionné en numéro 10, le jeune talent lyonnais a marqué un but et provoqué énormément de danger. Laurent Blanc était satisfait de lui tenant quand même à l'avertir pour la suite.

Le bon dribbleur doit devenir un vrai joueur d'équipe, voilà comment est présenté le cas Rayan Cherki à l'OL. Les supporters lyonnais se déchirent entre eux sur les prestations du jeune joueur de 19 ans. S'il a su donner des passes décisives lors de ses entrées en jeu, on en attend souvent bien plus de sa part. Son immense talent balle au pied est souvent mal exploité à cause de difficultés à s'adapter au jeu collectif et à jouer intelligemment. C'est le principal reproche entendu par Cherki depuis plusieurs mois.

Blanc appelle Cherki à la responsabilité désormais

Ces défauts ont été peu visibles mercredi soir sur la pelouse de Brest. Pour la reprise de la Ligue 1, un bon OL a pu compter sur un excellent Rayan Cherki. Ce dernier a su jouer juste, simple, vers l'avant et pour les autres. Des bonnes intentions traduites par un but sur lequel il a parfaitement joué le coup avec Maxence Caqueret avant de finir par un enchaînement crochet-frappe plein de sang-froid et de maîtrise. Un match qui a séduit son entraîneur Laurent Blanc mais celui-ci ne veut pas s'enflammer. Les félicitations d'après-match se sont accompagnées de messages d'avertissement pour la suite.

« Il faut lui donner du temps de jeu, il faut être indulgent mais aussi très sévère et exigeant avec lui parce qu’il a beaucoup de talent. Il faut justement qu’il mette son talent au service de l’équipe. Mais ce soir, il a fait un très bon match. Je suis content mais c’est un travail de longue haleine avec Rayan. […] Il peut jouer partout, sur les côtés. Je pense que dans le cœur du jeu, c’est là où il peut s’exprimer le plus. A lui de prendre sa carrière en main et de faire en sorte d’être bon et performant », a indiqué Blanc sur l'antenne d'Amazon Prime Vidéo après la rencontre. Régularité et confirmation immédiate, voilà ce que veut l'entraîneur lyonnais pour Rayan Cherki. C'est en somme ce que Laurent Blanc exigera aussi de l'OL tout entier pour les prochains matchs et notamment la réception de Clermont dimanche après-midi.