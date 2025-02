OL ‍: Cherki a touché 2,5ME et pardonne tout à Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Rayan Cherki n'a pas quitté l'Olympique Lyonnais lors du mercato d'hiver, l'OL étant revenu sur un accord pris l'été dernier avec son joueur. Tout cela ne laissera pas de trace.

Le Borussia Dortmund, à la dérive en Bundesliga, pensait bien avoir scellé la signature de Rayan Cherki au dernier jour du mercato d'hiver. Au point même que le club allemand avait envoyé un avion à Lyon pour récupérer d'urgence le jeune milieu offensif de l'OL. En acceptant de payer les 22,5 millions d'euros pour libérer Cherki, qui avaient été négociés l'été dernier lors de la prolongation de ce dernier, le BVB était droit dans ses bottes. Sauf que finalement, John Textor a refusé l'offre allemande, estimant que désormais le vice-champion olympique valait plus de 30 millions d'euros. Comme le confirme ce dimanche L'Equipe, ce refus du propriétaire de Lyon a bien coûté 2,5 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, une somme qui va rejoindre le compte en banque de Rayan Cherki. Mais cela ne va pas changer la suite.

Cherki est bien à l'OL et veut le prouver

Merci pour cette belle aventure commune coach! Le meilleur pour la suite! À très vite 🤝🦁 pic.twitter.com/UP3MfCHodm — Rayan Cherki (@rayan_cherki) January 28, 2025

Régis Dupont le précise dans le quotidien sportif, même si Rayan Cherki a personnellement demandé à ses dirigeants de partir au Borussia Dortmund, il ne fait pas une maladie d'être finalement resté à l'Olympique Lyonnais. « Cherki ne semble pas affecté par ce transfert qui n’a pas abouti. Il se sent très bien à Lyon et est désormais concentré sur cette deuxième partie de saison, alors qu’il estime que le mercato d’hiver est derrière lui », explique notre confrère. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca qui sait que le milieu offensif de 21 ans est un atout considérable pour l'OL quand il est dans de bonnes dispositions. Et ce n'est probablement pas un hasard si les performances lyonnaises ont décliné depuis le début de l'année au moment où les prestations de Rayan Cherki ont été moins probantes, ce dernier étant probablement perturbé par le mercato. Avec 2,5ME de plus sur son compte, et la certitude de ne pas bouger d'ici juin, Cherki va probablement retrouver des couleurs.