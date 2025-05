OL ‍: Cherki à City, Abu Dhabi au secours de Textor

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki va prochainement quitter l'OL. Le génie lyonnais ne manquera pas d'opportunités pour continuer sa carrière au plus haut niveau.

L'OL va vivre de grands changements cet été après une saison une nouvelle fois éprouvante. Alexandre Lacazette et Rayan Cherki vont tous les deux partir afin de relever d'autres défis et soulager les caisses du club. Le second cité veut trouver un projet en adéquation avec ses ambitions. Il sait d'ailleurs qu'il aura énormément de propositions sous la main. Pas forcément facile lorsqu'on est un jeune joueur qui quittera son club formateur. Cherki pourrait néanmoins trouver son bonheur en Premier League et pas dans n'importe quel club...

Rayan Cherki en Premier League, tout pourrait s'accélérer

Selon les informations de Transferfeed, Manchester City est en effet très chaud à l'idée de recruter Cherki. Le club anglais considère que l'international Espoirs français a les épaules pour jouer sous les ordres de Pep Guardiola. Aussi, le Lyonnais pourrait être une très belle affaire financière. Rayan Cherki est estimé à quelque 30 millions d'euros par l'Olympique Lyonnais. C'est bien loin de ce qui sera demandé par le Bayer Leverkusen pour Florian Wirtz. RMC rapporte notamment que « le prix de l'opération, estimé à 300 millions d'euros en comptant l'indemnité de transfert et le salaire étalé sur plusieurs saisons, a vite refroidi Manchester City ».

Il ne serait donc pas étonnant que Manchester City accélère dans les prochaines heures pour s'attacher les services de Rayan Cherki. Dans quelques mois, les Skyblues voudront faire oublier une saison sans titre et globalement décevante dans le jeu. Avec Pep Guardiola, le Lyonnais aurait l'assurance d'être dans une atmosphère de travail parfaite. A lui de jouer s'il signe à Manchester City, car la concurrence sera rude à son poste et la pression très forte.