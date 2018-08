OL : Champion du monde, Nabil Fekir n'a pas pris le melon !

Dans : OL, Equipe de France, Ligue 1.

Samedi, Nabil Fekir, qui ne jouera pas samedi le premier match de l'OL au Groupama Stadium en Ligue 1, aura le privilège de présenter la Coupe du Monde aux supporters présents dans le stade lyonnais pour la rencontre face à Amiens. Car le capitaine de l'Olympique Lyonnais est désormais auréolé à vie de ce titre suprême qu'il a décroché avec ses coéquipiers de l'équipe de France en Russie.

Mais, répondant au site officiel de l'OL, Nabil Fekir a clairement fait savoir que malgré ce trophée historique, il n'avait pas l'intention de changer de personnalité. « Si mon statut dans le vestiaire de Lyon a changé ? (Il coupe) Non, je suis toujours pareil ! Ce n’est pas parce que j’ai gagné une Coupe du Monde que je vais me prendre pour quelqu’un d’autre. Mes coéquipiers m’ont félicité dans le vestiaire mais, maintenant, il y a une saison à préparer avec l’OL », a prévenu le champions du monde lyonnais. Une nouvelle pas si surprenante que cela, Nabil Fekir étant plutôt du genre discret et pas fanfaron.