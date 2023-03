OL : Cette révélation de L2 dévoile des contacts avec Cheyrou

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Titulaire indiscutable à Bastia, Abdoulaye Ndiaye réalise une saison prometteuse en Ligue 2. Le défenseur central prêté par l’Olympique Lyonnais progresse sous le regard attentif du responsable recrutement Bruno Cheyrou.

Contrairement aux jeunes utilisés par Laurent Blanc cette saison, Abdoulaye Ndiaye (20 ans) grandit loin de l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central prêté par le club rhodanien passe la saison en prêt à Bastia. Lui qui n’a pas jamais eu l’opportunité de jouer avec l’équipe première des Gones depuis son arrivée en 2020, juste avant la crise sanitaire.

Titulaire en Ligue 2, il cartonne à Bastia

« J’ai profité de la crise de la Covid pour m’améliorer physiquement, je me suis entrainé parfois avec les pros jusqu’à faire trois ou quatre apparitions dans le groupe sur la fin de saison, a raconté le Sénégalais au Progrès. Mais je la termine avec une blessure au ménisque. Quand arrivent Peter Bosz et son staff à l’été 2021, je suis encore blessé, donc je rate encore la préparation et prends le train en retard. »

Sa jeunesse Diamaguene (banlieue Dakar), sa formation sur le sable jusqu à son arrivée à @DakarSacreCoeur à 16 ans, l'arrivée compliquée à Lyon, son modèle Sinaly Diomande... Abdoulaye @NdiayeNiakhate, le roc du @SCBastia prêté par l'OL se dévoile en ITWhttps://t.co/x7abnSQLFa — Arnaud Clement (@NanoClmnt) March 24, 2023

« J’ai joué une quinzaine de matchs de N2 tout de même, mais j’ai senti que je devais envisager un rebond », a confié Abdoulaye Ndiaye, qui avait donc accepté de rejoindre le pensionnaire de Ligue 2 pour une saison. Résultat, le défenseur central s’est solidement installé dans le onze corse. L’international Espoirs sénégalais enchaîne les bonnes performances sous les yeux du dirigeant lyonnais Bruno Cheyrou.

« Je suis vraiment focalisé sur Bastia, on réalise une bonne saison mais elle n’est pas finie. Malgré tout, Bruno Cheyrou m’écrit et prend régulièrement de mes nouvelles, a révélé l’ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur. Il était d’ailleurs en tribunes début mars contre Valenciennes. Forcément, l’OL est dans un coin de ma tête, mais chaque chose en son temps. » Sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2025, Abdoulaye Ndiaye pense d’abord à d’autres objectifs au Sporting et en sélection.

Les autres objectifs du Lyonnais

« Avec Bastia, j’espère atteindre les 30 matchs en L2, a-t-il annoncé. Je suis aussi international Espoir et on peut se qualifier pour la CAN U23 si on négocie bien nos deux matchs fin mars. Les U20 sénégalais l’ont gagné dans leur catégorie, notre sélection A aussi, donc ça serait significatif si on faisait le triplé. Cela nous ouvrirait aussi les portes des Jeux Olympiques 2024 à Paris et c’est aussi un objectif majeur pour moi. Beaucoup de grands joueurs, dont Mbappé, veulent les disputer, et moi aussi, même si j’arrive à intégrer les A d’ici là. » S’il poursuit sur sa lancée, Abdoulaye Ndiaye aura peut-être d’autres opportunités de croiser le Parisien.