OL : Cette piste à 28 ME se referme ce mardi

C’est le jeu du marché des transferts, on ne gagne jamais à tous les coups.

L’Olympique Lyonnais était pourtant en finale pour la signature d’Abdou Diallo, mais ce dernier a choisi de rejoindre le Borussia Dortmund. Et selon la presse allemande, le transfert va se finaliser ce mardi, après la visite médicale du défenseur central de l’équipe de France espoirs. S’il a fait savoir que ce choix était lié à ses habitudes dans le championnat allemand, puisqu’il évoluait à Mayence la saison passée, l’ancien monégasque est aussi allé chez le club qui le voulait le plus.

Dortmund l’a démontré en alignant 28 ME pour recruter un joueur qui ne valait que 6 ME il y a un an. Diallo va s’engager pour cinq saisons avec le club de la Ruhr, dans un dossier qui, à l’image de celui de Roger Martinez en 2016, laissera des regrets à Lyon puisque le club rhodanien était persuadé que le joueur se dirigeait vers le Rhône. L’avenir dira si ces vifs regrets sont justifiés ou pas concernant Abdou Diallo.