OL : Cette faveur osée demandée à Lyon au mercato, c'était non direct

Dans : OL, Mercato, OGCN.

Habitué à mettre des clauses quand il laisse partir ses jeunes joueurs, l’Olympique Lyonnais frappe souvent juste.

Cela a été le cas de manière spectaculaire avec Anthony Martial, et plus récemment Alassane Pléa. Ce dernier a rejoint le Borussia M’Gladbach cet été, pour la somme de 23 ME. Désireux de rejoindre le club allemand plutôt que d’autres courtisans anglais, l’attaquant français a fait craquer l’OGC Nice, qui espérait pouvoir récupérer de meilleures offres ailleurs. Mais tout le monde a fait un effort… sauf l’OL. En effet, France Football, qui a suivi Stéphane Courbis, l’agent de Pléa, pendant tout l’été, explique que la lutte a été intense pour boucler cette opération, les Allemands ne parvenant pas à atteindre les demandes des Aiglons.

Et le clan Pléa, son agent en tête, a même demandé à Jean-Michel Aulas de réduire le pourcentage de sa clause sur la plus-value, afin de permettre à Nice de récupérer suffisamment d’argent pour valider le transfert. Une demande effectuée au nom des bonnes relations entre les deux clubs, qui font parfois affaire sur le marché des transferts. Mais l’OL a logiquement refusé, conservant les 20 % sur la plus-value réalisée par Nice, soit tout de même 5 ME au final. Qui cracherait sur un tel montant ?