OL : Cette clause pourrait-elle priver Lyon de 24 ME ?

Dans : OL.

Prêté à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison, Lucas Tousart rejoindra le Hertha Berlin l’été prochain. Du moins à condition que son futur club évite une catastrophe.

Pourquoi passer de l’Olympique Lyonnais au Hertha Berlin ? Dans son entretien accordé à L’Equipe, Lucas Tousart le reconnaît volontiers, son choix « peut paraître un peu bizarre ». Mais le milieu défensif croit vraiment au projet allemand. Et même s’il affirme le contraire, le club rhodanien l’a sans doute accompagné vers la sortie pour toucher les 24 M€ de son transfert. Il n’empêche que l’ancien Valenciennois a imposé ses conditions. Pour commencer, Tousart souhaitait absolument terminer la saison à Lyon. Ensuite, l’international Espoirs français voulait obtenir la garantie de pouvoir disputer les Jeux Olympiques l’été prochain, quitte à manquer le début de saison.

Enfin, le Lyonnais a négocié une clause lui permettant d’annuler le transfert si le Hertha Berlin, actuel 13e de Bundesliga, avec six points d’avance sur la place de barragiste, était relégué en deuxième division en fin de saison. « Oui, bien sûr. J'ai pu insérer ça dans la transaction, pour me protéger en cas de descente, a révélé Tousart au quotidien sportif. Dans tous les cas, j'appartiens au club, mais disons qu'il y a une clause. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais s'ils descendent, effectivement, je n'irai pas. Je pense que je vais y aller (sourire). » Le joueur et les deux clubs concernés croisent les doigts…