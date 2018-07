OL : Cette attaque au mercato, personne ne l'avait vu venir

Dans : OL, Mercato, Serie A.

L’Olympique Lyonnais a pris tout le monde de court en janvier dernier, en misant gros sur Martin Terrier, qui se distinguait sous le maillot de Strasbourg, alors qu’il était en prêt à Lille. L’international espoir a été recruté bien en amont, et découvre seulement en ce mois de juillet son nouveau club. Sa volonté est bien évidemment d’aller chercher du temps de jeu dans une attaque qui n’a pour le moment perdu personne, et se retrouve donc encore très fournie. Au point de donner des idées à des clubs européens à la recherche d’un attaquant.

C’est ce qu’affirme la Gazzetta dello Sport, qui annonce que la Fiorentina va tenter de se positionner pour recruter Martin Terrier. Le projet est ambitieux tant on voit mal l’OL, qui a lâché 15 ME bonus compris pour le recruter, céder son jeune et prometteur attaquant, dont la polyvalence a été récemment louée. Il faudrait pour cela une offre hors-norme. Mais la Viola est ambitieuse, puisqu’outre Terrier, elle souhaite s’offrir les services de Marko Pjaca, très jeune international croate qui évolue à la Juventus, et ne sera pas non plus bradé.