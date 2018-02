OL : Cette association dont Lyon ne va plus pouvoir se passer

Dans : OL, Ligue 1.

C’est plutôt un luxe à l’heure où l’Olympique Lyonnais enchaine les matchs, mais Bruno Genesio alterne régulièrement en ce qui concerne la composition de son milieu de terrain. Toutefois, au fil de la saison, deux joueurs sont devenus difficiles à écarter tant ils prennent de l’importance dans le jeu. Il s’agit du milieu défensif Lucas Tousart et du relayeur Tanguy Ndombélé. Les deux éléments se complètement parfaitement et font le bonheur de l’OL à ce poste, comme c’est le cas aussi en équipe de France espoir. Le sélectionneur des Bleuets n’hésite d’ailleurs pas à souligner, dans France Football, que ce sont deux joueurs qu’il faut utiliser à volonté tant ils se complètent et possèdent encore une marge de progression intéressante.

« Ils possèdent des qualités différentes. Lucas excelle dans la récupération, à travers son volume, son impact physique et la lecture du jeu, et il sait jouer simple. Tanguy lui, est un dynamiteur, un accélérateur de jeu, capable sur une prise de balle ou une conduite de perforer le bloc adverse et de débloquer une situation fermée. Ensuite, ils ont des personnalités différentes. Lucas a ce côté pragmatique et sérieux qui caractérise le poste. Tanguy est plus créatif, plus fantasque, et il amène des choses nouvelles dans le jeu. Leurs registres se marient bien, donc. En plus, ce sont deux joueurs respectueux du collectif qui s’intègrent bien au jeu de l’équipe », a expliqué Sylvain Ripoll, qui aurait pu rajouter Houssem Aouar à ce duo de jeunes joueurs lyonnais qui ont l’avenir devant eux.