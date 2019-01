OL : Cessez le feu sur Moussa Dembélé, Lyon l'exige !

Dans : OL, Ligue 1.

Moussa Dembélé a rendu une copie totalement ratée samedi soir avec Lyon contre Bourges, et ce n'est pas la première fois que l'attaquant acheté pour 22ME au Celtic lors du mercato d'été 2018 se signale par quelques ratés monumentaux devant le but. Alors forcément, quand on compare les performances de Moussa Dembélé avec celles l'an passé de Mariano, il y a de quo agacer les supporters de l'Olympique Lyonnais. Mais pour Bruno Genesio, toutes ces critiques sont injustes, l'entraîneur de l'OL tenant à voler au secours de son attaquant.

« Je trouve que vous êtes assez sévères avec Moussa Dembélé car on oublie que c’est un très jeune joueur, on oublie qu’il arrive dans un nouveau club et que ce n’est jamais facile. Moi sur la rencontre de samedi contre Bourges, j’ai bien aimé son match car il s’est créé des occasions, il a énormément bougé pour se se mettre dans des positions de frappes. On peut regrette qu’il ne concrétise pas ses occasions, mais le plus important est pour moi qu’il soit là où il faut et qu’il se procure des occasions. Le reste on sait que ça viendra, à l’image de sa reprise sur la barre. Il y a des périodes comme cela où c’est plus difficile, on est moins en réussite. Mais le fait qu’il ne lâche pas, qu’il ne se décourage pas, c’est important pour moi car je sais qu’il va marquer. Il en marquera beaucoup. Il faut lui maintenir notre confiance et de le faire enchaîner, même si on a beaucoup de monde. On communique beaucoup, je lui dis de ne pas s’inquiéter (...) Les 14 buts de Mariano à cette époque ? Cela ne m'embête pas, ce qui m'embête c'est le ratio entre les occasions et les buts. Mariano était agressif, on manque peut-être cela », a expliqué Bruno Genesio, visiblement confiant quand même concernant le passage à vide de Moussa Dembélé et plus généralement de ses buteurs.