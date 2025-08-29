OL ‍: César Azpilicueta tourne le dos à Lyon

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Après deux saisons du côté de l’Atletico de Madrid, César Azpilicueta fait partie des joueurs libres sur le marché estival. Initialement pisté par l’Olympique Lyonnais, l’Espagnol va finalement rejoindre le FC Séville.

Sur cette fin de mercato, les différentes formations regardent de plus en plus la liste des joueurs encore sans contrat alors que la saison a débuté. De son côté, l’Olympique Lyonnais cherche à anticiper les départs qui se profilent dans les derniers jours du mercato. Le club rhodanien doit vendre avant la fermeture du marché estival. Outre le possible départ de Georges Mikautadze, l’OL a également conclu la vente de Saël Kumbedi du côté de Wolfsburg pour moins de dix millions d’euros. Pour compenser le départ du jeune français, le septuple champion de France a pensé à César Azpilicueta. Mais l’international espagnol (44 sélections, un but) a d’autres projets en tête.

César Azpilicueta file à Séville

🚨🔴⚪️ Cesar Azpilicueta, new Sevilla player on free transfer after leaving Atléti!



He’s just landed for medical and contract signing at the club. 🇪🇸🛬 pic.twitter.com/SXoiyZup1e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Ce jeudi, Foot Mercato a annoncé que les Gones avaient ciblé l’ancien joueur de l’OM. Ce vendredi la piste tombe déjà à l’eau. Le latéral de 36 ans aurait constitué une recrue d’expériences pour l’OL qui veut régénérer son groupe après un été compliqué. Mais ce vendredi, Fabrizio Romano annonce que César Azpilicueta va signer libre du côté du FC Séville. Après deux saisons au sein de la capitale à l’Atletico Madrid, le vétéran espagnol s’engage en Andalousie pour poursuivre sa carrière dans son pays natal.

Le natif de Pampelune va passer sa visite médicale dans les prochaines heures selon le journaliste italien. Cela fait donc une piste de moins pour l’OL sur cette fin de mercato estival. La mission première du club rhodanien reste d’essayer de conserver Georges Mikautadze avant la fermeture du marché ce lundi.