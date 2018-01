OL : Ces trois joueurs qui ont choqué Bertrand Traoré à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Longtemps blessé, Bertrand Traoré a signé son grand retour en Ligue 1 à l’occasion du match face à Guingamp il y a une semaine.

Remplaçant face au PSG, l’international burkinabé va offrir une solution supplémentaire à Bruno Genesio, qui semble avoir trouvé son équilibre en attaque. Dans une interview accordée au site Olympique-et-Lyonnais, l’ex-attaquant de Chelsea est revenu sur son retour dans le groupe rhodanien. Il évoque aussi les joueurs qui l’ont particulièrement impressionné depuis son arrivée à Lyon cet été.

« Il faut vite s’adapter et vite répondre présent. Il faut être professionnel et ne pas se dire que comme on vient d’arriver, il faut un temps d’adaptation. Il faut vite se mettre dedans, je pense que c’est ce que j’ai fait et ça s’est bien passé » a lâché Bertrand Traoré, avant de poursuivre. « Qui m’impressionne le plus ? Il y a plein de joueurs qui m’impressionnent, c’est compliqué d’en citer un. Nabil (Fekir), Tanguy (Ndombele), Marcelo… Je peux tous les citer. Même les jeunes qui sont là sont impressionnants » a-t-il expliqué. Ce mercredi soir, Bertrand Traoré pourrait être titularisé par Bruno Genesio lors du match de Coupe de France contre Monaco, pour la première fois depuis sa blessure.